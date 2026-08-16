Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş\'tan cezaevinden kritik mesaj
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DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Demirtaş ve Mızraklı'nın TBMM'den geçen çerçeve yasaya geniş destek verilmesini “son derece değerli” buldukları belirtilirken uygulanması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacağına inandıklarını ifade etti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı'nın TBMM'den geçen çerçeve yasaya ilişkin destek mesajları kamuoyuyla paylaşıldı.

"MORALLERİ YÜKSEK, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR"

Gerçekleştirilen kritik ziyaretin ardından DEM Parti heyeti tarafından kamuoyuna bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı'ya TBMM'de kabul edilen çerçeve yasa ve yürütülen süreçte gelinen aşama hakkında detaylı bilgi verildiği, karşılığında onların da değerlendirme ve önerilerinin alındığı aktarıldı. Heyet, tutuklu siyasetçilerin moralinin yüksek olduğunu, herkese selamlarını ilettiklerini ve cezaevi koşullarının elverdiği ölçüde süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

"YASANIN MECLİS'TEN BÜYÜK DESTEKLE ÇIKMASI ÇOK DEĞERLİ"

Görüşmede Demirtaş ve Mızraklı'nın yeni döneme ve yasal düzenlemelere ilişkin net mesajları da paylaşıldı. İki siyasetçinin, çerçeve yasanın Meclis'ten geniş bir mutabakat ve büyük bir destekle çıkmış olmasını son derece değerli buldukları ifade edildi. Yasanın pratikte uygulanabilmesi için tüm tarafların üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerine olan inançlarını dile getiren Demirtaş ve Mızraklı, sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi adına herkesin bu sürece katkı sunmasının büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

HEYETTEN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Yapılan açıklamanın son bölümünde ise DEM Parti heyeti tarafından tutuklu siyasetçiler için tahliye çağrısında bulunuldu. Çerçeve yasanın kapısını araladığı yeni döneme atıf yapılan açıklamada, Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmamaları gerektiği vurgulandı.

Bu durumun hem adaletin hem de yeni sürecin doğasının bir gereği olduğu belirtilirken, konuya ilişkin değerlendirme şu ifadelerle noktalandı:

"Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin yıllardır maruz kaldığı bu hukuksuzluğun giderilmesi, hele de çerçeve yasanın kapısını araladığı bu yeni dönemde, hepimizin ihtiyacı olan barış ve demokrasinin tesis edilmesine önemli bir katkı sunacaktır."

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Son Dakika Gündem Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İbrahim Acet İbrahim Acet:
    çok kaliteli bir adam 0 0 Yanıtla
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