Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce moralimiz yerine geldi - Son Dakika

Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce moralimiz yerine geldi

"Hayal kırıklığı yaşadık""Takım olarak zor bir süreçten geçiyoruz""Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz"Serhan TÜRK / İSTANBUL,Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sakatlığı sonrası ameliyat olan Fernando Muslera'yı ziyaret etti.

Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce moralimiz yerine geldi, System.String[]

"Hayal kırıklığı yaşadık"

"Takım olarak zor bir süreçten geçiyoruz"

"Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL,

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sakatlığı sonrası ameliyat olan Fernando Muslera'yı ziyaret etti. İnan, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnan, "Morali gayet yüksekti. Buradan ona tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda daha da güçlü dönecektir. Kendisi de güçlü bir karakter" dedi.

"MUSLERA'NIN MORALİ GAYET YÜKSEK"

Fernando Muslera'nın sakatlığına çok üzüldüklerini belirten İnan, "Gerçekten öyle çok üzgünüz. Morali gayet yüksekti. Buradan ona tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda daha da güçlü dönecektir. Kendisi de güçlü bir karakter. Çok da iyi bir insan. İlgi ve alakadan dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zor bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı ama futbolda bunlar var. İnşallah daha güçlü dönecek" dedi.

"HAKKIMIZIN YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çaykur Rizespor'a karşı alınan mağlubiyet için de İnan, "Hayal kırıklığı yaşadık. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Asıl üzücü olan ise 2 oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemli bunu bugün bir kez daha anladık. Maç geçti hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz devam edeceğiz. Bugün Muslera'yı mutlu gördükten sonra moralimiz yerine geldi. Nando güçlü bir karakter. Psikoloji de çok önemli bu sakatlıklardan sonra. Mental açıdan güçlü bir oyuncu olduğu ve mutlu da bir insan olduğu için dönüşünü hızlandıracaktır" şeklinde konuştu.

Öten yandan sözleşme durumu hakkındaki soruya da İnan, "Onula ilgili ilerleyen zamanlarda bilgi veririm" dedi.

Fernando Muslera, Selçuk İnan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce moralimiz yerine geldi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Sörloth durdurulamıyor! Maçta 3. gol geldi Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı         
22:19
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir         
22:16
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı         
21:32
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler         
20:12
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler         
19:55
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor         
19:52
Sörloth durdurulamıyor! Maçta 3. gol geldi Sörloth durdurulamıyor! Maçta 3. gol geldi         
19:46
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı         
19:39
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı         
19:31
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi         
19:29
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz         
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı         
19:19
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu         
19:12
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı         
19:09
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi         
19:06
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı         
19:01
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok         
18:45
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu         
18:32
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 22:39:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce moralimiz yerine geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]