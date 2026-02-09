Selçuk Üniversitesi'nde Robotik Cerrahi Uygulamaları Başladı - Son Dakika
Selçuk Üniversitesi'nde Robotik Cerrahi Uygulamaları Başladı

09.02.2026 15:25
Selçuk Üniversitesi'nde robotik eklem cerrahisi ile diz ve kalça protezi ameliyatları hız kazanıyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda robotik eklem cerrahisi uygulamaları başladı. Diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanılan robot destekli cerrahi sistemler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda hayata geçirilen robotik cerrahi uygulamaları, ameliyatlarda yüksek hassasiyet ve hasta konforunu ön plana çıkarıyor. Hastaya özel planlama ile gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde protezler ideal açı ve dengede yerleştiriliyor, ameliyat sonrası iyileşme süreci hızlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Safalı, robotik cerrahinin kliniğe kazandırılmasıyla yoğun bir talep oluştuğunu belirtti.

Robotik cerrahiyle yumuşak dokuların korunduğunu, kan kaybının azaldığını ve ameliyat sonrası ağrıların daha düşük seviyelerde seyrettiğini aktaran Safalı, "Robotik cerrahiye başlamamızın ardından çok kısa bir sürede dikkat çekici sayıda protez ameliyatına ulaştık. Sadece Konya'dan değil, çevre illerden de hastalarımızdan büyük bir ilgi ve talep var. Bu da doğru bir teknolojik yatırımı hayata geçirdiğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

