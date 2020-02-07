Selimiye Camisi'nde şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında ölenler için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye Camisi'nde şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında ölenler için dua edildi - Son Dakika

Selimiye Camisi'nde şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında ölenler için dua edildi

6 saat önce

Selimiye Camisi'nde, şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Selimiye Camisi'nde, şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Selimiye Camisi İmam Hatibi ve müezzini Yusuf Serenli, hutbenin ardından yaptığı konuşmada, "Birkaç gün öncesinde sınır ötesindeki hain saldırıda ardından Van'da meydana gelen çığ felaketinde ve İstanbul'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize şehadet şerbeti içen mehmetçiklerimize, korucularımıza, kurtarma ekiplerimize ve sivil vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde program düzenlendi

Kırklareli'de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem ile Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitler için program düzenlendi.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde cuma namazı öncesinde vatandaşlar ellerini dua için semaya açtı.

Yasin-i Şerif okunmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında Türk milletinin Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi ile bir kez daha yasa boğulduğunu söyledi.

Türk milletinin çok güçlü millet olduğunu ifade eden Demirtaş, tüm vatandaşların şehitler için tek yürek olduğunu vurguladı.

Demirtaş, birlik ve beraberlik içerisinde tüm sıkıntıların sona ereceğine inandığını belirtti.

Cuma namazının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Selimiye Camisi'nde şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında ölenler için dua edildi

Selimiye Camisi, Deprem, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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