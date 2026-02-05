Semi Mermutluoğlu Akdeniz Şampiyonası\'nda 3. Oldu

Toplam 16 ülkeden 200'ü aşkın sporcunun katıldığı Akdeniz Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Semi Mermutluoğlu, branşında 3'üncülük elde etti.

Akdeniz Şampiyonası, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya 16 ülkeden 200'ü aşkın sporcunu katılım gösterdi. Eskişehir'den ise Semi Mermutluoğlu şampiyonaya katılarak, U15 Erkek Kılıç branşında Türkiye'yi temsil etti. Müsabakalar sonucunda 3'üncülük elde eden Mermutluoğlu önemli bir başarıya attı. Genç sporcu, hem ailesini hem de Eskişehir'i gururlandırdı. - ESKİŞEHİR