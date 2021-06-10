Semt77 Yalovaspor: 69-77

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisinde Semt77 Yalovaspor deplasmanda Samsunspor'u 77-69 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
TBL play-off final serisinin ikinci maçında Samsunspor sahasında Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 77-69 kazanan Semt77 Yalovaspor seride durumu 1-1'e taşıdı.Üç maç kazanan tarafın TBL'de play-off şampiyonluğuna ulaşacağı ve 2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacağı final serisinde üçüncü maç, 13 Haziran Pazar günü Yalova'da oynanacak.
Kaynak: DHA
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