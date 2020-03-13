Senatör Lindsey Graham kendini karantinaya aldı - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in korona virüs (Covid-19) taşıdığı tespit edildi. Görüşmede yer alan Senatör Lindsey Graham ise kendini karantina altına aldığını açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve koronavirüs tespit edilen Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'i kabul ettiği Mar-a-Lago'daki görüşmede yer alan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham kendini karantina altına aldı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret ettikten sonra korona virüs için pozitif test edilen Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten ile teması yüzünden kendisini karantinaya aldığını söyledi.



Güney Carolina Cumhuriyetçi Parti ofisinden yapılan açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Başkan Jair Bolsonaro ve heyette yer alan Fabio Wajngarten'a atıfta bulunularak, "Senatör Graham geçen hafta sonu Mar-a-Lago'daydı. Wajngarten ile doğrudan temas kurduğunu hatırlamıyor. Doktorunun tavsiyesi ve tedbir gereği yapılan test sonuçları gelene kadar kendisini karantinaya aldı" ifadeleri kullanıldı.



Graham'ın evden çalışmaya devam edeceği bildirildi.



Trump'a en yakın isimlerden birisi olarak kabul edilen Graham, Matt Gaetz, Doug Collins ve Mark Meadows'tan sonra kendisini karantinaya alan vekiller listesine katıldı. Başkan Trump ile Bolsonaro ile el sıkışmasına rağmen korona virüs testine gerek olmadığını açıklamıştı. - WASHINGTON