Senegal'de Hafızlar İçin İcazet Töreni

31.01.2026 21:21
Şefkat Yolu Derneği'nde 11 hafıza diploma verildi, törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi katıldı.

Senegal'de faaliyet gösteren Şefkat Yolu Derneği'nde eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni yapıldı.

Derneğin başkent Dakar'daki merkezinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmed Hamdi Topbaş, Şefkat Yolu Derneği Senegal Koordinatörü Abdullah Akgül, Türk kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende hafızlık eğitimi alan öğrenciler koro halinde ilahiler söyledi.

Törende, eğitimini tamamlayan 11 hafıza da hafızlık diploması verildi.

Büyükelçi Sağman, Senegal'de Şefkat Yolu Derneği ile yakın çalıştığını ve derneğin faaliyetlerinden gurur duyduğunu ifade etti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Başkanı Topbaş da genç hafızları tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Senegal, Güncel, Dakar, Son Dakika

