Senegal'de insan kaçakçılığı çetesi çökertildi - Son Dakika

Senegal'de insan kaçakçılığı yapan bir çeteye baskın düzenlendi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kıyı kenti Saint-Louis'de insan kaçaklığı yapan bir çeteye düzenlenen baskında, çete lideri de dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin hakim karşısına çıkartılacağı kaydedildi.

İspanya'ya gitmek isteyen Senegalli düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, geçen hafta motor arızası nedeniyle başkent Dakar'a 80 kilometre uzaklıktaki Mbour kenti açıklarında batmıştı.

Senegal makamları, olayda 20 kişinin öldüğünü duyursa da Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu sayısının en az 140 olduğunu açıklamıştı.

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla, kıyı kentlerinden kaçak yollarla İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor.

Bu kentlerin başında gelen Saint-Louis'den Kanarya Adaları'na ulaşabilmek için Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 1400 kilometre yol katetmek gerekiyor.

IOM, Kanarya Adaları'na geçen yıl 2 bin 557 düzensiz göçmenin giriş yaptığına, bu yıl ise bu sayının 11 bin civarında olduğuna dikkati çekti.