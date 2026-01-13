Şener Kolaçoğlu, Oda Başkanlığına Aday

Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yıllardır üyelerine hizmet eden Şener Kolaçoğlu, deneyimi ve vizyonu ile oda başkanlığı için aday oldu. Uzun süredir Genel Sekreter olarak görev yapan Kolaçoğlu, bu süreçte edindiği tecrübeler ve gözlemler sayesinde, odanın geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa etmeyi hedefliyor.

Kolaçoğlu açıklamasında, "Siz değerli üyelerimize uzun yıllar boyunca hizmet ederken edindiğim tecrübeler, gözlemlerim ve sizlerden aldığım yoğun destek, beni odamızı daha ileriye taşımak için aday olmaya teşvik etti. Bu görev benim için büyük bir onur ve heyecandır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli aday, üyelerle iletişim, şeffaf yönetim ve esnafın haklarını koruma ilkelerini öncelik olarak belirlediklerini vurguladı. Kolaçoğlu, "Odamızın köklü geçmişi ve güçlü potansiyeli ile yeni bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Hep birlikte, Erzurum lokantacılık sektörünü ve esnaf camiamızı daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Erzurum'un lokantacılar camiasında güven ve saygı kazanmış bir isim olan Şener Kolaçoğlu, üyelerin taleplerini merkeze alan, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyor. Uzun yıllara dayanan deneyimi, oda işleyişine hakimiyeti ve sektörün sorunlarına duyarlılığı ile Kolaçoğlu'nun adaylığı, esnaf çevrelerinde büyük destek görüyor.

Oda üyeleri, deneyimli ve vizyon sahibi bir liderle yola çıkacak olmanın heyecanını şimdiden hissediyor. Şener Kolaçoğlu'nun başkanlığı, Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda güven, şeffaflık ve güçlü iletişim üzerine kurulmuş bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM