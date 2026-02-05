Şenol Güneş: Dünya Kupası için büyük şans var - Son Dakika
Şenol Güneş: Dünya Kupası için büyük şans var

Şenol Güneş: Dünya Kupası için büyük şans var
05.02.2026 16:22
Tecrübeli teknik direktör, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma ihtimali üzerine konuştu.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yaklaşık bir senedir takım çalıştırmadığını anlatan Güneş, "Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum. Onunla ilgili kararım yok. Beklentim de yok. Yapay zekaya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Ben şu anda dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum. Teknik direktörlükle ilgili henüz net bir kararım yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki performanslarına değinen Güneş, "Avrupa kupalarında mart ayını görüyoruz. Bu çok güzel. Yatırımlar çok büyük. Daha da iyi sonuçlar bekliyoruz. Samsunspor'un başarısını tebrik ediyorum. Tecrübeleri yok ama gayet iyi gidiyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeleri var. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şansı var. Lig aşamasında biraz aşağıda kaldı ama tekrar yukarıya çıkabilir. Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler çıkartabileceğini düşünüyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı ile ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası için genel olarak çok büyük şansımız var. 'Garanti' demek doğru değil. Kağıt üzerinde Romanya, Slovakya ve Kosova'yı geçebiliriz. Takımın iyi bir ambiyansı var. İyi bir hocamız var. Yönetim ve Türkiye çok heyecanlı. Bizim dönemimizde yarım asır sonra Dünya Kupası'na katılmıştık. Şimdi de çeyrek asır sonra katılma şansımız var. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Kağıt üzerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligde iddiası var. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça iki kulüp arasındaki rekabet, kavgaya dönüşüyor. Hak edenin kazanacağı bir yarış olması için kaybettiğin zaman karşı tarafa saygı duymalısınız. Şu anda böyle olmuyor. Kazanmak için hakem ve federasyon suçlanıyor. Bu dört takım, Türkiye'nin lokomotifi. Diğer takımlar da bu kulüpleri örnek alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, diğer takımlara örnek olmalılar."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milli Takım, Şenol Güneş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şenol Güneş: Dünya Kupası için büyük şans var
