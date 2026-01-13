Şenpazar'da Çatı Katında Yangın

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle evin çatı kısmında hasar meydana geldi.
