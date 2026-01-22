Serbest Bölgelerde İhracat Rekoru: 12,5 Milyar Dolar

(ANKARA) - Serbest bölgelerden geçen yıl yapılan ihracatın "rekor" kırılarak 12,5 milyar dolara ulaştığı ve 3,68 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı 2025'te serbest bölgelerde gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat yüzde 4 artarak yıllık toplam 12,5 milyar dolara ulaşırken 3,68 milyar dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı.

Ocak-Aralık arası 2025 yılında serbest bölgeler tüm zamanların rekorunu kırdı

Açıklamada, geçen yıl boyunca Türkiye'deki 19 serbest bölgeden ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak, yıllık toplam 12,5 milyar dolara ulaştığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece 2023 yılında kaydedilen tüm zamanların rekoru kırılmıştır. İhracat ve ithalat farkı olarak 3,68 milyar dolar fazla verilmiş; serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürmüştür. Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 142 olarak gerçekleşmiştir.

Orta-ileri teknoloji (yüzde 51,2) ve yüksek teknoloji (yüzde 6,2) ürünlerin ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. Yurt dışı ile ticarette istikrarlı büyüme sürerken, Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 oranında artarak 28,55 milyar dolar olmuştur.

2025 yılında yıllık bazda ihracatta öne çıkan serbest bölgeler

Ege Serbest Bölgesi, ihracatını 348,9 milyon dolar (yüzde 12) artırarak, yıllık 3,26 milyar dolara yükseltmişve toplam ihracatın yüzde 26,2'sini tek başına gerçekleştirmiştir. Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 12,5 artırarak yıllık 1,67 milyar dolara çıkarmıştır. Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 24,7 artırarak yıllık 688 milyon dolara yükseltmiştir. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33,3 artırarak yıllık 479 milyon dolara taşımıştır. Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun Serbest Bölgeleri olmak üzere 9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmiştir.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 6,33 milyar dolar hacme ulaşarak, toplam ticaretin yüzde 22,2'sini tek başına gerçekleştirmiştir.

Ticaret Bakanlığımız, serbest bölgelerin üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."