Şerefiye Sarnıcı'nda Müzik Dolu Günler

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konser serisi kapsamında farklı müzikal yorumları ağırlamayı sürdürüyor. 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek programda Türk Müziği Dörtlüsü ile İstanbul Klasikleri, Trio Rosa ve Noir Trio sahne alacak. Etkinliklere, müze giriş biletiyle katılım sağlanabilecek.

1600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından Şerefiye Sarnıcı, kendine özgü atmosferi ve doğal akustiğiyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. "Derinden Gelen Sesler" konser serisi kapsamında gerçekleşen performanslar, tarihi mekanın çok katmanlı yapısını müzikle buluşturuyor.

Program kapsamında 22 Mayıs Cuma akşamı Türk Müziği Dörtlüsü ile İstanbul Klasikleri sahne alacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Trio Rosa dinleyicilerle buluşurken, 24 Mayıs 2026 Pazar günü ise Noir Trio performansı gerçekleşecek.

Farklı müzik türlerini tarihi bir mekan deneyimiyle bir araya getiren "Derinden Gelen Sesler" konserleri, ziyaretçilere yalnızca bir konser değil; mimari, tarih ve müziğin iç içe geçtiği özel bir atmosfer sunuyor. Şerefiye Sarnıcı'nın mistik dokusunda gerçekleşen performanslar, şehrin kültür sanat yaşamına farklı bir perspektif kazandırıyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

-22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.30 | Türk Müziği Dörtlüsü ile İstanbul Klasikleri

-23 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.30 | Trio Rosa

-24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 15.00 | Noir Trio

TÜRK MÜZİĞİ DÖRTLÜSÜ HAKKINDA

CRR Türk Müziği Şefi Refik Hakan Talu yönetimindeki Türk Müziği Dörtlüsü; tanbur, kanun, viyolonsel ve ritm sazlarından oluşan özel kadrosuyla "İstanbul Klasikleri" başlıklı programını icra etmektedir. Topluluk, 16. yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir tarihsel çerçevede İstanbul'da bestelenmiş enstrümantal eserlere odaklanmaktadır. Albert Bobowski (Ali Ufki Bey) ve British Museum'da "Turkish Songs" adıyla yer alan yazma eserdeki örneklerle başlayan repertuvar; Eflak Prensi Dimitrie Cantemir'in "Kitabu'l-İlmu'l-Musiki ala vechi'l-Hurufat" adlı eserindeki bestelerle devam etmektedir. Programda ayrıca Petraki, Tanburi İsak, İsmail Dede Efendi gibi klasik dönem ustalarının yanı sıra Tatyos Efendi, Refik Fersan ve Kemal Niyazi Seyhun gibi daha yakın dönem bestecilerinin enstrümantal eserlerinden seçkiler de yer almaktadır.

TRİO ROSA HAKKINDA

Keman, viyola ve çellodan oluşan Trio Rosa; Gökçe Coşkun (keman), Cemre Su Birgül (viyola) ve Doğa Taylan (çello) üyeleriyle oda müziği repertuvarını yorumlayan bir topluluktur. Klasik müzik geleneğini çağdaş bir sahne yaklaşımıyla buluşturan trio, farklı dönemlerden eserleri yorumlayarak dinleyiciye bütünlüklü bir müzik deneyimi sunmaktadır.

NOİR TRİO HAKKINDA

Keman, viyola ve çellodan oluşan Noir Trio; Nice Özbay (keman), Cemre Su Birgül (viyola) ve Ilgın Secerli (çello) kadrosuyla oda müziği repertuvarına odaklanan bir topluluktur. Klasik müzik literatürünün seçkin örneklerini modern bir yorum anlayışıyla sahneye taşımaktadır.