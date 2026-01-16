Serik'te Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı - Son Dakika
Serik'te Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

16.01.2026 14:22
Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, çeşitli sağlık hizmetleriyle açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bünyesinde çeşitli sağlık kuruluşlarının bulunduğu Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı.

Vali Hulusi Şahin, Merkez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, binada İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun hizmet verdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görevini yerine getirdiklerini belirten Şahin, "2,7 milyon nüfusu olan bir şehirde yaşıyoruz. Bunun 10 katı kadar da misafir ağırlıyoruz. Onların sağlık ihtiyaçlarını da burada imkanlar doğrultusunda gideriyoruz. Son dönemde büyük sağlık hizmetlerini Antalya kazandı. Şehir Hastanesi, bunun amiral gemisidir. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Antalya'nın her ilçesinde güçlü sağlık altyapısı için inşaat çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Şahin, Türkiye'de dünya standartlarının çok üstünde sağlık hizmetinin sunulduğunu ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Türkiye'nin sağlık alanında dünyada kendini kanıtladığını belirtti.

"Aile hekimi başına düşen kişi sayısı azaldı"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan da Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 10 bin metrekare arazi üzerinde 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan 5 katlı bina olduğunu söyledi.

2023'te temeli atılan binanın tamamlanarak hizmete açıldığını anlatan Özkan, "Antalya'da ilk göreve başladığımızda aile hekimi başına düşen nüfus oranımız 3 bin 10'du. Şu anda yaklaşık 12 aile hekimliği merkezinde 93 aile hekimliği birimi açarak bu oranı 2 bin 695'e kadar düşürdük. Sağlık Bakanlığının hedefini yakaladık hatta geçmek üzereyiz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptığı duanın ardından Vali Şahin ve beraberindekiler tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

