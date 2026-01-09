Serkan'a Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
Serkan'a Doğum Günü Sürprizi

09.01.2026 12:29
Siirt'te, Sevgi Evlerinden ayrılan Serkan'a müdürü ve arkadaşları sürpriz doğum günü kutladı.

Siirt'te, Sevgi Evlerinden ayrılıp 19 yaşına giren gence, kurum müdürü, hocaları ve arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sevgi Evlerinde kalıp ayrıldıktan sonra hayatına devam eden genci unutmayarak doğum günü sürprizi yaptı. Kurum müdürü, kurumun hocaları ve orada kalan diğer çocuklar, Serkan Çakır'ın 19 yaş gününü kutladı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurumdan ayrılıp bağımsız bir şekilde hayatına devam eden Serkan'ın doğum gününü kutlamak üzere çalışma arkadaşlarıyla birlikte yanında olduklarını söyledi.

"Hep şunu söylüyoruz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece kurum bakımından yetinmiyor. Kurum bakımından sonra da çocuklarımızın hayata hazırlanması noktasında da, bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diyen Sidar, "Her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız reşit olduktan sonra da gençlerimizle bağımız devam ediyor. Olaya vefa örneği olarak bakıyoruz. Kardeşlerimiz bizlere emanet. Hayata hazırlama noktasında da yaşamlarını sürdürürken de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Serkan Çakır ise "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından il müdürümüz, hocalarım ve arkadaşlarım Allah hepsinden razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar. 19 yaşıma girdim. Allah, hepsinden razı olsun. Hepsini çok seviyorum" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Siirt, Yerel, Son Dakika

