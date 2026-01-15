Serpil Kuvancı: Zor Şartlarda Yaşam Mücadelesi

Sultanbeyli'de eşi tarafından terk edilen Serpil Kuvancı, biri özel gereksinimli olmak üzere 2 çocuğuyla birlikte zor yaşam şartlarıyla mücadele ediyor. Eşi tarafından oturdukları evin elektriği ve suyunun kesilmesiyle büyük mağduriyet yaşayan kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul Sultanbeyli'de 6 ay önce kocası tarafından terk edilen Serpil Kuvancı, kayınbiraderine ait evde kaldığı süre boyunca baskı ve mobbinge maruz kaldığını öne sürdü. İddiaya göre, Kuvancı ve çocuklarının yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazı kesildi. Suya erişimleri olmadığı için günlük ihtiyaçlarını tankerle taşınan suyla karşılamak zorunda kaldıklarını belirten Kuvancı, uzun süredir susuzluk sorunu yaşadıklarını ifade etti.

Elektrik ihtiyaçlarını komşularının uzattığı kabloyla karşıladıklarını söyleyen Kuvancı; özellikle kış aylarında şartların daha da ağırlaştığını dile getirdi. Doğal gazın kesilmesi nedeniyle ısınma sorunu yaşadıklarını belirten mağdur kadın, soğuk havalarda çocuklarıyla birlikte büyük zorluk çektiklerini söyledi. Sürekli evden çıkmaları yönünde baskı gördüklerini öne süren Kuvancı, özel gereksinimli çocuğunun bu şartlardan ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı. Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Kuvancı, yetkililere seslenerek kendisi ve çocukları için destek talep etti.

Serpil Kuvancı, eşinin evde bulunan su ve elektriği kesmesiyle başlayan süreç ve sonrasında yaşadıkları mağduriyetle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Eşim evi terk etti ve bizi de çıkartmak için evin elektriğini suyunu kapattırdı. Şu an 2 çocuğumla bu evde kalıyorum, böyle bir tankerden su alıyorum. Evimizin elektrik suyu yok, doğal gazı da yok. Hava şartları çok soğuk ve oğlum çok üşüyor. Maalesef hiçbir gelirimiz yok. Kendisi kesinlikle hiçbir şeyle ilgilenmiyor; ailesine elektriğimizi ve suyumuzu kapattırdı. Bizi evden çıkartmak istiyor ama çıkamıyorum mağdur oldum, 2 çocuğumla nereye gideyim? Oğlum özel gereksinimli olduğu için de çalışamıyorum, ona bakacak kimsem yok. 6 aydır bu sıkıntıyı çekiyordum ama şu anki hava şartlarıyla artık mümkün değil. Suyu böyle tankerle alabiliyorum ama hiçbir şekilde ısınacak bir şey bulamıyoruz. Eşim bana boşanma davası açtığından dolayı beni bu evden çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar. Baktılar ki çıkmıyorum ondan sonra elektrik ve suyu kapattılar. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen bana yardım edin, yardım eli uzatın. Evimizde çamaşır bile yıkayamıyoruz, duş alamıyoruz, 6 aydır bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz." - İSTANBUL