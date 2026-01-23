Serpil Tamur 2025 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Serpil Tamur 2025 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Serpil Tamur 2025 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı
23.01.2026 12:25
Serpil Tamur, AA'nın 2025 Yılı Fotoğraf Yarışması'nda çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Oyuncu ve yönetmen Serpil Tamur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tamur, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Tamur, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" isimli karesine oy verdi.

Tamur, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını seçen usta oyuncu, "Günlük Hayat" kategorisinde de Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Ben artık bu yaşımda iyi şeyler görmek istiyorum"

Serpil Tamur, çocukların çok önemli olduğunu, bu nedenle "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı seçtiğini belirterek, "Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklar çok önemli ve orada acı çekiyorlar. İnsanın dayanma gücü gidiyor, sıfırlanıyor. Üstüne üstlük açlıkla mücadele ediyorlar." dedi.

"Mavi vatanımız" fotoğrafını seçmesinin nedenini de değinen Tamur, "Benim kötü hiçbir şeye tahammülüm yok. Ben kötüye dayanamıyorum. Haberleri bile değiştiriyorum. Yaşım gereği herhalde gözlerim yaşarıyor hemen, mutsuz oluyorum. Haberlerde bomba patlamış vesaire görünce insanı mutsuz ediyor. Oysa ben artık bu yaşımda iyi şeyler görmek istiyorum. Bu çok güzel, İstanbul'un güzelliği işte gözler önünde." şeklinde konuştu.

Tamur, "Spor" kategorisinde seçtiği "Yüzücü" fotoğrafına ilişkin, "Şu anda bıraksam ağlayacağım, ama bu çok güzel bir resim. Ben onlardan yanayım. Yani bedensel özürlü, zihinsel özürlü kişilerin yanında olmak lazım. Onlara yardım etmek lazım. Helal olsun, ne güzel." ifadesini kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisindeki "Mır mır mır" başlıklı kareyle ilgili ise sanatçı, "Bence bu mutluluğun zirvesi. Kedilerini almış, üç tane. Onlara sarılmış harika bir resim. Bunların ağzı yok, dili yok. Onlara mümkün olduğu kadar yardım etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

