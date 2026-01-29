Sertavul Yaylası'nda Kar Eğlencesi - Son Dakika
Sertavul Yaylası'nda Kar Eğlencesi

Sertavul Yaylası\'nda Kar Eğlencesi
29.01.2026 13:23
Mersin'deki Sertavul Yaylası, yarıyıl tatilinde çocuklara kar eğlenceleri sunuyor.

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası, yarıyıl tatilindeki çocuklara kar eğlencesi yaşatıyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nin çevresindeki yayla, kar yağışı sonrası yarıyıl tatilindeki çocukları ve ailelerini ağırlıyor.

Aileleriyle 1650 rakımlı yaylaya giden çocuklar, poşet ve leğenlerle karda kayarak tatilin tadını çıkarıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan yayla, kış manzarasıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Çocuklarıyla Sertavul Yaylası'nda vakit geçiren Recep Büyüktatlı, AA muhabirine, kar yağışına rağmen havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Çocuklarının karda vakit geçirip eğlendiğini anlatan Büyüktatlı, yaylanın kış tatili için bölgedeki en iyi alternatiflerden biri olduğunu dile getirdi.

Halime Deryal da yaylanın kar yağışı sonrası güzel bir manzaraya büründüğünü belirterek, "Çocuğumuzun kar görmesini çok istedik. En uygun yer burasıydı. Kayarken çok mutlu oldu." dedi.

Eda Zeynep Düz (10) ise ailece etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, "Karda kaymak çok eğlenceli. Ailecek güzel bir etkinlik yapmış olduk. Ortam çok güzel, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

