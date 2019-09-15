Şevket Çoruh'u darp ettiği iddia edilen iki kişi serbest bırakıldı
1 saat önce
Saldırganların ifadelerinde Murat Akkoyunlu ile Şevket Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi.
Saldırganların ifadelerinde Murat Akkoyunlu ile Şevket Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:05
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