Son Dakika Haberleri: Şevket Çoruh'u darp ettiği iddia edilen iki kişi serbest bırakıldı
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Şevket Çoruh'u darp ettiği iddia edilen iki kişi serbest bırakıldı

1 saat önce

Saldırganların ifadelerinde Murat Akkoyunlu ile Şevket Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Şevket Çoruh'u darp ettiği iddia edilen iki kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Saldırganların ifadelerinde Murat Akkoyunlu ile Şevket Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:05 
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