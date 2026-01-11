Şeyh Maksud'da Normalleşme Başladı - Son Dakika
Şeyh Maksud'da Normalleşme Başladı

Şeyh Maksud\'da Normalleşme Başladı
11.01.2026 17:36
Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde güvenlik sağlandı, hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği mahallede, güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi. Ancak mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin halen belirgin şekilde görüldüğü tespit edildi.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, bazı cadde ve sokaklarda hasar görmüş binalar ile zarar görmüş altyapı dikkati çekti.

Yaşanan güvenlik sorunlarının ardından ticari hayatın durma noktasına geldiği mahallede, çok sayıda iş yerinin kepenklerini henüz açmadığı görüldü.

Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Şeyh Maksud'da yoğun çatışmalar yaşanmıştı

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep'te en son Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt unsurları sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı.

Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede, YPG/SDG unsurları daha sonra burayı terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suriye ordusu, sivillerin operasyon bitene kadar geçici olarak mahalleden çıkması için güvenli koridorlar ve zaman dilimlere oluşturmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suriye, Terör, YPG, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
