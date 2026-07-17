Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu, yıllardır sürdürdüğü anlamlı geleneğine bir yenisini daha ekledi. Yakın dostları Özkan Uğur ile Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak isteyen usta sanatçı, TEMA Vakfı aracılığıyla iki isim adına toplam 10 bin fidan bağışladı.

Bağış kapsamında, 2023 yılında hayatını kaybeden MFÖ grubunun sevilen ismi Özkan Uğur adına Konya Soğucak Hatıra Ormanı’nda 5 bin fidan, 2025 yılında yaşamını yitiren yazar, yönetmen ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder adına ise Gaziantep Yeniceli Htaıra Ormanı’nda 5 bin fidan toprakla buluştu.

Sezen Aksu ile Özkan Uğur’un dostluğu uzun yıllara dayanıyordu. Aynı dönemde damga vuran iki snaatçı, yıllar boyunca birçok proje organizasyonda bir araya gelirken, Aksu’nun Uğur’un hastalığı sürecinde de yanında olduğu biliniyordu. Usta sanatçı, Özkan Uğur’un vefatının ardından duyduğu büyük üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla da dile getirmişti.

Aksu’nun adını yaşattığı bir diğer isim olan Sırrı Süreyya Önder ile de uzun yıllara dayanan samimi bir dostluğu bulunuyordu. Sanat ve edebiyat başta olmak üzere birçok ortak etkinlikte bir araya gelen ikilinin dostluğu, Önder’in vefatının ardından bu anlamlı bağışla ölümsüzleştirildi.

60 bin fidanlık vefa

Sezen Aksu’nun doğaya ve dostlarına yönelik bu anlamlı desteği ilk değil. Usta sanatçı daha önce Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit, Meral Oktay, Atilla Özdemiroğlu, Oğuz Aral, Şerif Yüzbaşıoğlu, Yaşar Gaga, Egemen Bostancı ve Pakize Sudan adına da hatıra ormanları oluşturulmasına katkı sağlamıştı.