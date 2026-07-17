Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan

Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan
17.07.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta sanatçı Sezen Aksu, hayatını kaybeden yakın dostları Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak için TEMA Vakfı aracılığıyla 10 bin fidan bağışladı. Aksu’nun yıllardır sürdürdüğü hatıra ormanı geleneğiyle birlikte toplam fidan sayısı 60 bine ulaştı.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu, yıllardır sürdürdüğü anlamlı geleneğine bir yenisini daha ekledi. Yakın dostları Özkan Uğur ile Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak isteyen usta sanatçı, TEMA Vakfı aracılığıyla iki isim adına toplam 10 bin fidan bağışladı.

Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan

Bağış kapsamında, 2023 yılında hayatını kaybeden MFÖ grubunun sevilen ismi Özkan Uğur adına Konya Soğucak Hatıra Ormanı’nda 5 bin fidan, 2025 yılında yaşamını yitiren yazar, yönetmen ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder adına ise Gaziantep Yeniceli Htaıra Ormanı’nda 5 bin fidan toprakla buluştu.

Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan

Sezen Aksu ile Özkan Uğur’un dostluğu uzun yıllara dayanıyordu. Aynı dönemde damga vuran iki snaatçı, yıllar boyunca birçok proje organizasyonda bir araya gelirken, Aksu’nun Uğur’un hastalığı sürecinde de yanında olduğu biliniyordu. Usta sanatçı, Özkan Uğur’un vefatının ardından duyduğu büyük üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla da dile getirmişti.

Aksu’nun adını yaşattığı bir diğer isim olan Sırrı Süreyya Önder ile de uzun yıllara dayanan samimi bir dostluğu bulunuyordu. Sanat ve edebiyat başta olmak üzere birçok ortak etkinlikte bir araya gelen ikilinin dostluğu, Önder’in vefatının ardından bu anlamlı bağışla ölümsüzleştirildi.

60 bin fidanlık vefa

Sezen Aksu’nun doğaya ve dostlarına yönelik bu anlamlı desteği ilk değil. Usta sanatçı daha önce Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit, Meral Oktay, Atilla Özdemiroğlu, Oğuz Aral, Şerif Yüzbaşıoğlu, Yaşar Gaga, Egemen Bostancı ve Pakize Sudan adına da hatıra ormanları oluşturulmasına katkı sağlamıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Tema Vakfı, Sezen Aksu, Özkan Uğur, Magazin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sezen Aksu Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkenin onurlu sanatcisi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

17:55
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti Fenerbahçe’de düğün krizi
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi
17:52
İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:59:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.