SGK'dan Sağlık İşbirliği Protokolü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB arasında genel sağlık sigortası uygulamaları ve sağlık politikalarına yönelik bilimsel araştırma, eğitim, analiz, çalıştay, raporlama ile üretim dahil olmak üzere proje faaliyetleri gibi hususlarda işbirliği yapılması amacıyla "Sağlık Politikaları ve Finansmanı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokolün imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla SGK Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, programda yaptığı konuşmada, işbirliği paydaşları olan güçlü kadronun aynı hedef için yan yana durmasının, kendisine heyecan ve umut verdiğini belirtti.

Bugün tüm dünyada sağlık sistemlerinin artan maliyetlerin baskısı altında olduğunu aktaran Topaloğlu, "Bu artık herkesin konuştuğu bir gerçek. Bizde de sağlık harcamalarında ciddi artışlar görüyoruz. Ama burada çok net bir şey söylemek gerekiyor, sağlık harcamalarını verimli yönetmek, artık sadece bir ekonomi başlığı değil. Bu konu, milli güvenlik meselesi, toplumsal refah meselesidir. Bugün burada bunun adımlarını atacağız." diye konuştu.

Kurul olarak, sağlık finansmanını ana gündem maddelerinden biri olarak belirlediklerini kaydeden Topaloğlu, bununla ilgili bir alt grup oluşturduklarını ve düzenli olarak bu konuyu gündeme aldıklarını söyledi.

Topaloğlu, sağlık finansmanın merkezine "maliyet etkililik" ve "sürdürülebilirlik" kavramlarını koyduklarını belirterek verimliliğin sadece harcamayı kısmak olmadığını, doğru veriyi doğru bilimsel yöntemle birleştirmek, kaynağı en çok ihtiyaç duyulan alana yönlendirmek ve en yüksek faydayı üreten modele geçmek olduğunu bildirdi.

Bu nedenle değer temelli ödeme sistemleri gibi yaklaşımların güçlenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Topaloğlu, "Bugün imzaladığımız bu protokol, bu dönüşümün bilimsel zenginliğini güçlendirecek. Diğer taraftan TÜSED'in rolü burada çok kritik. Çünkü bu işbirliği sadece finansmanı konuşmuyor. Aynı zamanda üretimi konuşuyor. Yerli ve milli üretimi destekleyerek dışa bağımlılığı azaltacağız. Ar-Ge'den ürüne giden yolu daha en başta doğru kuracağız. Maliyet etkililik kriterlerini en baştan planlayacağız ve yenilikçi tedavilerin vatandaşlarımıza en hızlı ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"İşbirliğinin daha nitelikli sağlık hizmetleri almamız konusunda yardım edeceğini düşünüyorum"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci ise Türkiye'deki vatandaşların yüzde 29'unda en az bir hastalık, 65 yaş üstündeki vatandaşların ise yüzde 53'ünde 4'ten fazla hastalık olduğunu söyledi.

İnsanların dünyada tek başına nefes almadığını, hayvanların da bulunduğunu anımsatan Birinci, yeni hastalıkların yüzde 75'inin hayvanlardan insanlara bulaştığını ifade etti.

Birinci, yeterince sağlık hizmeti alanlar ile almayanların bir arada yaşadığını ve bu durumun tehdit içerdiğine dikkati çekerek "O zaman geliştirdiğimiz bütün politikaları sadece ülkemiz için değil hem çevremizde hem de bölgemizde sağlık hizmetine ihtiyacı olan her canlı için geliştirmek durumundayız. Bu işbirliğinin çok güçlü bir sonuca kaynaklık edeceğini ve hepimizin daha fazla ve nitelikli sağlık hizmetlerini alma konusunda hepimize yardım edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Geçmişte bütün hastalara benzer yaklaşımlar sergilendiğini ancak artık bireye özgü karar verilen bir duruma geçildiğine işaret eden Birinci, şunları kaydetti:

"2030 yılına kadar kişiselleşmiş tedavilerin her yıl yüzde 15 büyüyeceğini görüyoruz. Bu tablonun bizi başka bir yere sürüklediğini, hem finansman maliyeti hem de ülkenin toplam ekonomisi içindeki yıkıcı etkilerini hesapladığımızda hepimizin bütün verisiyle birlikte çalışmamız gerektiğini ve bilgiyi yönetme kültürünü en başta herkese yerleştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu işbirliğinin bizi bu anlamda çok güçlü kılacağını özellikle beyan etmek isterim."

"İmzalanacak protokoller, çok boyutlu bir işbirliği çerçevesi oluşturmakta"

SGK Başkanı Raci Kaya da kamu yönetimi ile akademik bilginin aynı hedef doğrultusunda buluştuğu bu işbirliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek "İmzalanacak protokoller, genel sağlık sigortası uygulamaları ve sağlık politikalarına yönelik olarak bilimsel araştırma, eğitim, analiz, çalıştay, raporlama ve proje faaliyetlerini kapsayan çok boyutlu bir işbirliği çerçevesi oluşturmaktadır. Bu işbirliğiyle amacımız, uygulamadan gelen tecrübeyi akademik bilgiyle buluşturarak, kanıta dayalı, sürdürülebilir ve nitelikli sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sunmaktır." diye konuştu.

Türkiye'de kapsayıcılığı ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi bakımından dünyada örneğine az rastlanan ve diğer ülkelere ilham veren bir genel sağlık sigortası sisteminin bulunduğunu belirten Kaya, sosyal güvenlik sisteminin, nüfusun neredeyse tamamı kapsadığını ve birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan sağlık alanındaki teminat paketinin genel sağlık sigortalılara sunulduğunu söyledi.

Kurum olarak, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde gerçekleştirilecek her türlü uygulamada her zaman yer aldıklarını ve bundan sonra da alacaklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu olarak temel prensibimiz, sağlık hizmetinin finansmanını etkin ve nitelikli bir şekilde sağlamaktır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda diğer paydaşlarımızla birlikte yeni politikalar üretmek, hizmet sunduğumuz alanlarda istişare yapmak ve alınacak kararlarda yol gösterici olması açısından böyle bir işbirliğinin gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB ile imzalayacağımız bu protokoller, karar alma süreçlerimize akademik bir derinlik katacak, 'kanıta dayalı politika' üretme kabiliyetimizi güçlendirecektir."

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan, SGK Başkanı Raci Kaya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan işbirliği protokollerini imzaladı.