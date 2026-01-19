Shanxi'de Yeni Enerji Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
Shanxi'de Yeni Enerji Üretimi Rekor Kırdı

Shanxi'de Yeni Enerji Üretimi Rekor Kırdı
19.01.2026 16:27
Shanxi, 2025'te yıllık enerji üretimini 118 milyar kWh'ye çıkararak kömür tasarrufu sağladı.

TAİYUAN, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in zengin kömür yataklarıyla öne çıkan kuzey eyaleti Shanxi'de yıllık yeni enerji üretimi 2025 yılında ilk kez 100 milyar kilovat-saat seviyesini aşarak 118 milyar kilovat-saate ulaştı.

Çin Devlet Şebekesi Shanxi Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre bir önceki yıla göre yüzde 26 artışa işaret eden bu rakam, yaklaşık 35 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Üretilen bu temiz enerjiyle yaklaşık 36 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlanırken, aynı zamanda yaklaşık 88 milyon tona eşdeğer karbondioksit emisyonu da azaltılmış oldu.

Shanxi, 2025 yılında şebekeye 16,9 gigavatı aşan yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi ekleyerek, bir önceki yıla göre %53,1'lik bir artış kaydetti.

Eyaletin 2025 yılı sonu itibarıyla, 78,8 gigavatın üzerine çıkan toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, toplam enerji kurulumunun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu. Bu, eyaletteki yeşil ve düşük karbonlu enerjiye geçiş sürecinde hızlanan ilerlemeyi gösteriyor.

Yeraltı kömür kaynakları tükendikten sonra zeminde çökmelerin yaşandığı eski kömür madenlerinin boşaltılmış alanlarını yeni enerji merkezlerine dönüştüren Shanxi eyaleti, 2025 yılında kuzeydeki bu dönüştürülen sahalarda 7 ayrı şebeke destekleyici proje başlattı.

Kaynak: Xinhua

Shanxi'de Yeni Enerji Üretimi Rekor Kırdı

Shanxi'de Yeni Enerji Üretimi Rekor Kırdı
