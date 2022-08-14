Çin'in Teknoloji Devi Huawei Yılın İlk Yarısına İlişkin Finansal Sonuçları Açıkladı - Son Dakika
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Çin'in Teknoloji Devi Huawei Yılın İlk Yarısına İlişkin Finansal Sonuçları Açıkladı

14.08.2022 10:06
Çin'in Teknoloji Devi Huawei Yılın İlk Yarısına İlişkin Finansal Sonuçları Açıkladı

SHENZHEN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'nin Cuma günü yayınladığı yarı yıl raporuna göre, 2022 yılının ilk yarısında şirketin gelirleri 301,6 milyar yuana (yaklaşık 44,7 milyar ABD doları) ulaştı, net kar marjı ise yüzde 5 oldu .

SHENZHEN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'nin Cuma günü yayınladığı yarı yıl raporuna göre, 2022 yılının ilk yarısında şirketin gelirleri 301,6 milyar yuana (yaklaşık 44,7 milyar ABD doları) ulaştı, net kar marjı ise yüzde 5 oldu . Şirketin üç ana faaliyet alanına bakıldığında, taşıyıcı erişim faaliyetleri gelirleri 142,7 milyar yuan, kurumsal faaliyet gelirleri 54,7 milyar yuana, cihaz gelirleri ise 101,3 milyar yuana yükseldi. Huawei'nin dönem başkanı Ken Hu, "Cihaz işlerimiz ağır şekilde etkilenirken, BİT altyapısı işlerimiz istikrarlı büyümeyi sürdürdü" dedi ve şöyle devam etti: "İleriye dönük olarak, müşterilerimiz ve ortaklarımız için değer yaratmaya devam etmek ve kaliteli kalkınmayı güvence altına almak için dijitalleşme ve karbondan arındırma eğilimlerinden yararlanacağız."

Çin'in Teknoloji Devi Huawei Yılın İlk Yarısına İlişkin Finansal Sonuçları Açıkladı

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Teknoloji Devi Huawei Yılın İlk Yarısına İlişkin Finansal Sonuçları Açıkladı - Son Dakika
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