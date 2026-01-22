Shenzhen\'in Dış Ticareti %1,4 Arttı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine bağlı Longgang ilçesinde bulunan dünyanın ilk robot 6S mağazasında bir robotla etkileşime giren çocuk, 16 Ocak 2026. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

SHENZHEN, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan, büyük kentlerden Shenzhen'in dış ticareti, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artışla 4,55 trilyon yuana (yaklaşık 649,8 milyar ABD doları) yükselerek kenti Çin anakarasında birincilik konumuna taşıdı.

Shenzhen Gümrük İdaresi ve kentin ticaret departmanının perşembe günü açıkladığı verilere göre 2025 yılında kentin ihracatı 2,74 trilyon yuana, ithalatıysa yüzde 8 artışla 1,81 trilyon yuana yükseldi.

Shenzhen'de 2025 yılında 62.300 işletmenin fiili ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüttüğü ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 16 artışa işaret ettiği belirtildi. Bunlar arasında piyasaya yeni giren 8.600'den fazla işletmenin bulunmasının, ticaret kuruluş ölçeğindeki istikrarlı büyümeyi yansıttığı kaydedildi.

Özel işletmeler, Shenzhen'in toplam dış ticaret değerine sağladıkları yaklaşık yüzde 70 oranında katkıyla kentin ticari büyümesine güç verdi.

Shenzhen'in yüksek teknolojili ürünlere yönelik toplam ithalat ve ihracat değeri 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 2,6 trilyon yuana ulaştı. Rakam, kentin toplam ithalat ve ihracatının yüzde 57,1'ini oluşturdu.

2025'te 1,57 trilyon yuan olarak gerçekleşen, Shenzhen'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle ticareti, kentin toplam dış ticaretinin yüzde 34,5'ini oluşturdu.