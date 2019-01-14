Son Dakika Haberleri: Shirley Beylikdüzü'nde Sahnelendi

Shirley Beylikdüzü'nde Sahnelendi

15 dakika önce

Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un yönetip oynadığı tek kişilik müzikli komedi oyunu Shirley, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Shirley Beylikdüzü'nde Sahnelendi, System.String[]

Sumru Yavrucuk'un kusursuz performansı, sanatseverlerden tam not aldı.

Türk Tiyatrosu'nun sevilen ve başarılı oyuncusu Sumru Yavrucuk,tek kişilik oyunu 'Shirley' ile BAKSM'de izleyici karşısına çıktı. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, yönetmenliğini de üstlendiği oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına ustalıkla canlandırdı.

Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan Shirley, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla Beylikdüzü'ndeki sanatseverlerle buluştu. Willy Russell'in Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyunda; kendini ailesine ve çocuklarına adamış ancak kimseyi memnun edememiş, kendini mutfağa hapsetmiş Shirley Valentine'in öyküsünü komik ve eğlenceli bir dille yorumlayarak sahneye taşıyan Yavrucuk, tiyatro tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:25 Kaynak: Bültenler

Beylikdüzü, Güncel
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