Sıçuan'da 200 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzleri Bulundu - Son Dakika
Sıçuan'da 200 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzleri Bulundu

07.12.2025 18:17
Çin'in Sıçuan eyaletinde 200 milyon yıl öncesine ait 20'den fazla dinozor ayak izi keşfedildi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalıların ayak izleri tespit edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan eyaletinde yürüyüş yapan bir kişi, dinozorlara ait ayak izlerini fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesinden Xing Lida liderliğindeki araştırma ekibi, ayak izlerinin 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalı canlılara ait olduğunu doğruladı.

Xing, etçil dinozorların bıraktığı farklı boyutlardaki ayak izlerinin yanı sıra, insan eline benzeyen izler de bulduklarını ifade etti.

Ayak izlerinin büyük ölçüde korunduğunu aktaran Xing, dinozorların bölgede uzun süre yaşadığını tahmin ediyor.

Araştırmacılar, izlerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor.

Kaynak: AA

