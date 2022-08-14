Sierra Leone'de protestolar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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Sierra Leone'de protestolar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

14.08.2022 16:59
Sierra Leone'de protestolar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığına karşı 10 Ağustos'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ilan edilen sokağa çıkma yasağı, kaldırıldı.

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığına karşı 10 Ağustos'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ilan edilen sokağa çıkma yasağı, kaldırıldı.

Sierra Leone Emniyet Müdürü William Fayia Sellu, yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'taki gösterilerin ülkede yol açtığı gerginliğinin ardından yeniden güvenlik ve sükunetin sağlandığını belirtti.

Sellu, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını kaydederek "Ülke genelinde ve özellikle sokağa çıkma yasağından ciddi şekilde etkilenen yerlerde önemli ölçüde güvenlik sağlandı." ifadesini kullandı.

Gösterilerde 21 sivil ve 8 polis öldü

Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 21 sivil ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

Kamu ve özel mülkün tahrip edildiği ve 3 karakolun kundaklandığı gösterilerde, 113 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede yaşanan gösterilerin ardından Genelkurmay Başkanı'nın da arasında olduğu 7 üst düzey askerin değiştirildiği aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede düzenlenen protestolarda "hükümetini devirmenin" amaçlandığını söylemişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesini ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sierra Leone'de protestolar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika

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