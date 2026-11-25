NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Sıfır Bir dizisindeki Cihat karakteriyle tanınan oyuncu Onur Akbay, dizide Behram adlı karaktere hayat verecek. Akbay, bu akşam ekrana gelecek 24. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu, diziye katılma sürecini anlatırken teklifin geldiği anı şu sözlerle aktardı: "İlk telefon geldiğinde hop oturup hop kalktım. Sürpriz bir karakter, umarım devamı gelir."

BEHRAM, BOZO VE RÜZGAR'IN KARŞISINA ÇIKACAK

Akbay'ın canlandıracağı Behram, hikâyeye dizinin iki önemli karakteri Bozo ve Rüzgar'a meydan okuyan bir isim olarak giriyor. Yeni bölümün ikinci tanıtımında Bozo ve Rüzgar'ın hedef alındığı bir saldırı da yer aldı. Behram'ın gelişiyle dizideki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre Akbay, yeni rolü için duyduğu heyecanı dile getirdi ve karakterin dizide kalıcı olmasını umduğunu söyledi.

SIFIR BİR'İN CİHAT'I OLARAK TANINDI

Onur Akbay, geniş kitlelerce Adana'da geçen Sıfır Bir dizisindeki Cihat rolüyle biliniyor. Oyuncu, Yeraltı ile yeniden bir suç dünyası hikâyesinde kamera karşısına geçiyor.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı Yeraltı, çarşamba akşamları NOW'da izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 24. bölümünde Haydar Ali'nin sakladığı gerçekler de ortaya çıkacak; Sultan, Haydar Ali'nin istihbarat için çalıştığını öğrenecek.

Behram'ın ilk sahnelerinin yer alacağı yeni bölüm, bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.