Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşüm 2026\'da Hızlanacak

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, 2026'nın, şirketlerin dijitalleşmeye uyum sağlamasının yanı sıra aynı zamanda veri odaklı iş modelleriyle rekabet avantajı yarattığı bir yıl olacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, yapay zekadan sürdürülebilirlik kriterlerine, siber risklerden gömülü sigortaya uzanan dönüşüm dalgası içinde yer alan sigorta sektörünün 2026 gündemini değerlendirdi.

Bu yıl sigorta sektörünün küresel ve yerel dinamikler açısından yeniden şekillendiği bir dönem olacağına değinen Çiftçi, 2025'te Türk sigorta sektörünün toplam prim üretiminin 1,22 trilyon liraya ulaştığını ve yıllık bazda nominal büyümenin yüzde 45'in üzerine çıkarak son yılların yüksek oranlarından birinin kaydedildiğini aktardı.

Bu görünümün, sektörün hacimsel anlamda güçlü performans sergilediğini ortaya koyduğunu vurgulayan Çiftçi, sektörün teknolojik dönüşümün hız kazandığı, müşteri beklentilerinin yeniden şekillendiği ve risk yapılarının karmaşık hale geldiği bir süreçten geçtiğini anlattı.

"Çeviklik, doğru işbirlikleri ve güçlü risk yönetimi yaklaşımı temel belirleyiciler arasında olacak"

Çiftçi, 2026'da sektörü şekillendirecek 10 stratejik başlığa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yapay zeka operasyonel süreçlerden ürün tasarımına kadar tüm değer zincirine nüfuz edecek. İkinci olarak, mikro sigortacılık ve anlık poliçelerde hızlı büyüme, üçüncü başlık da siber risklerde patlama ve kurumsal talepte artış olacak. 2026'da siber sigorta, yangın ve nakliyeden sonra hızlı büyüyen branşlardan biri olmaya aday. Sağlık sigortasında hibrit modeller ve tele-sağlık entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve iklim risklerinin fiyatlamaya etkisi de gündemde yer alacak. Bağlantılı araçlar ve otonom sistemlerde yeni sigorta modelleri, gömülü sigorta hizmetlerinin yaygınlaşması, regülasyonlarda dijital uyum ve veri koruma önceliği, sigorta-fintek-bankacılık üçgeninde yeni işbirlikleri ve veri odaklı risk yönetimi ile aktüeryal modellerin evrimi, sektöre yön verecek."

Bu dönemin, şirketlerin sadece dijitalleşmeye uyum sağladığı değil, aynı zamanda veri odaklı iş modelleriyle rekabet avantajı yarattığı bir yıl olacağını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu süreçte çeviklik, doğru işbirlikleri ve güçlü risk yönetimi yaklaşımı, sektörün sürdürülebilir büyümesinin temel belirleyicileri arasında yer alacak. Hasar dosyalarının otomasyonu, risk skorlama modellerinin güçlenmesi ve kişiselleştirilmiş poliçeler sektörün rekabet alanını yeniden tanımlıyor. Araçlardan gerçek zamanlı veri akışı, sürüş davranışına göre fiyatlamayı standart hale getiriyor. Sigortanın ürün ve hizmetlere gömülü şekilde sunulması, özellikle e-ticaret, mobil uygulamalar ve finansal platformlarda büyüyor. Bu model, müşteri kazanım maliyetlerini düşürürken penetrasyonu artırıyor."