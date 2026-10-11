Sihirli Annem\'in Tuğçe\'si Damla Ersubaşı\'nın son hali

Sihirli Annem'in unutulmaz karakterlerinden Tuğçe'ye hayat veren Damla Ersubaşı, Alaçatı tatilinden yeni bir fotoğrafını yayınladı. Oyuncunun son görünümü dikkat çekti.

SİHİRLİ ANNEM'İN TUĞÇE'Sİ YILLAR SONRA YENİDEN KARŞIMIZDA

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Sihirli Annem, yayınlandığı dönemde hem hikayesi hem de çocuk oyuncularıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin hafızalarda yer eden karakterlerinden biri de Damla Ersubaşı'nın canlandırdığı Tuğçe olmuştu. Küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Ersubaşı, dizideki performansıyla tanınmış ve yıllar geçmesine rağmen Tuğçe karakteriyle anılmaya devam etmişti. Damla Ersubaşı, bu kez Alaçatı tatilinden yayınladığı fotoğrafla dikkat çekti.

ALAÇATI TATİLİNDEN YENİ FOTOĞRAF

Damla Ersubaşı, tatil için gittiği Alaçatı'dan yeni bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun son görünümü, onu yıllar önce Sihirli Annem dizisinde izleyenler açısından dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu.