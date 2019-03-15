Son Dakika Haberleri: sihirli değnek: baharatlar

sihirli değnek: baharatlar

1 saat önce

Baharatlar, yaşamımızda ve beslenmemizde başlı başına bir zenginlik, berekettir.

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Baharatlar, yaşamımızda ve beslenmemizde başlı başına bir zenginlik, berekettir. Yalın bir yemeği, büyülü bir lezzet şölenine çevirebilecek sihirli değnekleridir her aşçının…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:50 

Yalın, Ekonomi
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