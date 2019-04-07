Siirt'e Şehit Ateşi Düştü
1 saat önce
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında nöbet tutarken, PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) Siirt'e yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
HATAY'ın Yayladağı
ilçesinde, Suriye
sınırında nöbet tutarken, PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya
'nın (21) Siirt
'e yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Yayladağı ilçesinde sınır hattında dün, nöbet tutarken, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Er Mehmet Kaya'nın acı haberi, Siirt kent merkezinde yaşayan ailesine verildi. Yetkililerden oğullarının şehit olduğunu öğrenen aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Kaya ailesinin yakınları ve komşuları, Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.
Bekar olduğu belirtilen şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, öğlende Şeyh Musa Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. - Siirt
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:05 Kaynak: DHA
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