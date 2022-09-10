Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda; 207 yasa dışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve 4 oltalama sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 'ne bildirilerek, kapatıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 siteye erişim de engellendi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt gündem haberi | Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 52 siteye erişim engeli - Son Dakika

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