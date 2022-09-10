SİİRT'te, jandarma ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 52 site dahil 556 site, erişime kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda; 207 yasa dışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve 4 oltalama sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek, kapatıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 siteye erişim de engellendi.
Son Dakika › Güncel › Siirt gündem haberi | Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 52 siteye erişim engeli - Son Dakika