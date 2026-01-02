Siirt'te DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Siirt'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, S.İ'nin "Yalova'da 3 polisin şehit olduğu" terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Adresi tespit edilen S.İ, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.