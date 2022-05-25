"Gastronomi Paneli" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Gastronomi Paneli" düzenlendi

25.05.2022 15:35

Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Gastronomi" paneli düzenlendi.

Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Gastronomi" paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Türk mutfağı ve Siirt'in yöresel lezzetleri konuşuldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafının gastronomi şehri olduğunu söyledi.

Çok zengin bir mutfağa sahip olduklarını belirten Bostan, "Fakat çok zengin bir mutfak olmak yurt dışında bizi çok itibarlı kılmıyor. Maalesef yurt dışında tanınırlığımız çok fazla değil. Türk mutfağı denince yurt dışında sayılı ürünler aklımıza geliyor." dedi.

Yöresel yemeklerin yurt dışında yeterince tanıtılmadığını dile getiren Bostan, Siirt'in tescilli lezzeti büryan kebabı gibi yemeklerin tanınmadığını anlattı.

Tanıtım eksikliği olduğunu, tanıtım yaparken doğru stratejiler belirlemek gerektiğini anlatan Bostan, şöyle konuştu:

"Bu kadar zengin, değerli, sağlıklı bir mutfağımız var. Ege mutfağı diyoruz, ne kadar değerli bir mutfak. Bunun reklamını yapmamız lazım. Burada bizim eksikliklerimizden biri de doğru ürünü seçmemek. Bizim 1000, 100 bin ürün çeşidimiz varsa bu bir çözüm değil. 10 ürün koy ama ilgi çeksin. Dünyada sağlıklı gıda diye bir şey var. Herkes sağlıklı gıdanın peşinde koşuyor. Hijyen önemli bir konu haline geldi. Hijyene önem vermemiz, sağlıklı gıdaları öne çıkarmamız gerekiyor. Kore mutfağının kimchi diye bir ürünü var. Antikanserojen diyor, herkes oraya gidiyor orada yemek istiyor. Antioksidan ürünler, probiyotik, prebiyotik ürünler lanse etmemiz gerekiyor."

Siirt, Van ve Bitlis bölgelerinde yaygın olarak üretilen ve içerisinde şifalı otların bulunduğu otlu peynire dikkati çeken Bostan, bu şekilde tanıtımının yapılması gerektiğini kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Özbay, sunucu Aynur Ayaz ve Siirtli şef Erdal Türksoy da panelde konuştu.

Gastronomi Paneli düzenlendi
Gastronomi Paneli düzenlendi
Gastronomi Paneli düzenlendi
Gastronomi Paneli düzenlendi

YORUMLAR
500
Siirt'te gastronomi paneli düzenlendi Siirt'te gastronomi paneli düzenlendi 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gastronomi Paneli' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:44:34. #1.12#
SON DAKİKA: "Gastronomi Paneli" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement