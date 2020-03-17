Siirt'te ışık hadisesi programı iptal edildi - Son Dakika
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Siirt'te ışık hadisesi programı iptal edildi

6 saat önce

Siirt'in Tillo ilçesinde her yıl 21 Mart ile 23 Eylül'de düzenlenen ışık hadisesi programı iptal edildi.

Siirt'te ışık hadisesi programı iptal edildi, System.String[]

Siirt'in Tillo ilçesinde her yıl 21 Mart ile 23 Eylül'de düzenlenen ışık hadisesi programı iptal edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 256 yıl önce dönemin astronomi dehası Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından hocasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 'ışık hadisesi" için 21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan programın korona virüs nedeniyle iptal edildiği belirtildi. - SİİRT

21 Mart, Tillo, Eylül, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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