Siirt'te Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
Siirt'te Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

23.01.2026 13:09
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle özel eğitim ve kreşlerde 1 gün eğitime ara verildi.

SİİRT'te tüm köy yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapanırken; valilik, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime 1 gün ara verildiğini, belediye otobüslerinin de gün boyu ücretsiz olacağını duyurdu.

Siirt'te devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, valilik tarafından il genelinde faaliyet gösteren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine devam eden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Belediye otobüslerinin cuma günü boyunca ücretsiz hizmet vereceği, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına 1 gün süreyle kısıtlama getirildiği açıklandı. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde sayısı 282 olan köylerin yolları, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Siirt

