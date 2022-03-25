Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

25.03.2022 19:03

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçe kırsalında kar yağışı dün geceden bu yana etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Şirvan'da 2 köy ve 1 mezra, Eruh'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 4 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede, 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de İl Özel İdaresi ekiplerince, yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
500
Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 19:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement