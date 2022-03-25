Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Savaşta kaç Rus askeri öldü? Ukrayna ve Rusya'nın açıkladığı rakam arasında uçurum var

Ünlü psikoloğa pes dedirten itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da katılmak istiyor

Bodrum'a giden Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya verdiği fiyatı görünce isyan etti

Z kuşağı ile yapılan seçim anketinden çıkan sonuç bomba! CHP, AK Parti'yi ikiye katladı

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçe kırsalında kar yağışı dün geceden bu yana etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Şirvan'da 2 köy ve 1 mezra, Eruh'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 4 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede, 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de İl Özel İdaresi ekiplerince, yolların açılması için çalışma yürütülüyor.