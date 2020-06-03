Siirt'te Kemerli köyü karantinaya alındı - Son Dakika

SİİRT'in merkeze bağlı Kemerli köyünde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Siirt merkeze bağlı Kemerli köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kemerli köyünde karantinanın 14 gün süreceği belirtilerek, şöyle denildi: "Koronavirüs salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkeze bağlı Kemerli köyünde 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren 14 gün karantina uygulanmasına, insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durumun köy muhtarı ve köy halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir."