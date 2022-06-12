Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi

12.06.2022 21:45

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için sürdürülen çalışmalardan bugün de sonuç alınamadı.

Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı arama ekiplerinin desteğiyle yapılan çalışmalar UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 130 kişiyle gerçekleştirildi.

Olayın meydana geldiği Müküs Çayı'nda başlatılan çalışmalar, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgelerinde sürdürüldü.

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başlayacak.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, dün ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler Eyüp Güneş'in bulunması için çalışma başlatmıştı.

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi

YORUMLAR
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışması sürüyor (2) Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışması sürüyor (2) Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

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