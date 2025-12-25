Siirt'te uyuşturucu testi skandalı: 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
Siirt'te uyuşturucu testi skandalı: 19 kişi tutuklandı

25.12.2025 07:40
Siirt merkezli 'uyuşturucu testi' soruşturmasında 19 kişi tutuklandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının rüşvetle negatif olarak değiştirildiği iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheliden 19'u tutuklandı, 10 şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.

UYUŞTURUCU TESTLERİNİ PARA KARŞILIĞI DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI VAR

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan uyuşturucu testi sonuçlarının para karşılığı değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 30'u Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. 8'i hastane personeli 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FİRARİ 1O ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Savcılıktaki sorgularının ardından zanlılardan 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serbest bırakılan 11 şüpheliden 4'ü için adli kontrol kararı verildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor..

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Hastane, Güncel, Siirt, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet DİNÇ Ahmet DİNÇ:
    Ülkece çok sahtekarız, çok bozulduk, Allah sonumuzu hayır etsin.. 43 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    balık baştan kokar en baştaki çalarsa alttakiler de çalar 32 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
