Siirt'te Yeni Başhekim Göreve Başladı

27.01.2026 14:17
Prof. Dr. Servet Yolbaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine atandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, görevine başladı.

Başhekimlikte düzenlenen törende, Prof. Dr. Yolbaş, görevi Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Kaynak'tan devraldı.

Yolbaş, yaptığı açıklamada, daha önce hekim olarak hizmet verdiği hastanede bu görevi üstlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı güçlü altyapının, fedakarca görev yapan sağlık camiasının emeğiyle yerelde sunulan hizmetlere önemli bir güç kattığını ifade eden Yolbaş, şunları kaydetti:

"İnsan hayatına doğrudan dokunan sağlık hizmetlerinin güçlü bir ekip anlayışı, ortak sorumluluk bilinci ve güvene dayalı bir çalışma iklimiyle en iyi şekilde yürütülebileceğine inanıyorum. Bu anlayışla hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızla el birliği içinde, vatandaşlarımızın kendini güvende ve değerli hissettiği, kapısından içeri giren herkesin ilgiyle karşılandığı bir hizmet ve yönetim anlayışını hep birlikte güçlendireceğiz. Kıymetli hemşehrilerimizin güveni ve desteği, bu süreçte en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. Ortak akla dayanan, sorunlara kulak veren ve çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla hastanemizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız."

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yerel Haberler, Güncel, Siirt, Son Dakika

