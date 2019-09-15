Son Dakika Haberleri: Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
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Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

8 dakika önce

Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, polis tarafından yakalandı.

Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.S. bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.A. (23) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan U.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
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