Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

15 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ereğli-Konya kara yolu Kargacı Mahallesi yakınlarında, İshak İlaslan idaresindeki 33 TT 163 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Ramazan Ç. yönetimindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İlaslan'ın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Ramazan Ç. aracını bırakıp, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybeden İshak İlaslan'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ramazan Ç. ise Taşağıl Mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı.

Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir'e üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde özel eğitmen desteği veriliyor
Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 16:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]