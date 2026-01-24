Silahlı Saldırıya Uğrayan Gözde Akbaba Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Silahlı Saldırıya Uğrayan Gözde Akbaba Son Yolculuğuna Uğurlandı
24.01.2026 15:04
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gözde Akbaba, Kırşehir'de defnedildi.

KIRŞEHİR (İHA) – İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının cenazesi; otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Akbaba'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'e getirildi. Gözde Akbaba için Kırşehir'de Sanayi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Akbaba'nın naaşı, Hızırağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Akbaba'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, acılı aile taziyeleri cami bahçesinde kabul etti.

19 Ocak Pazartesi günü Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gözde Akbaba (26) ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre; hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce 'sizi öldüreceğim' diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açtı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbaba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

