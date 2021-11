Şile'de, eski maden ocağı alanında fidanlar dikildi - Son Dakika

'MİLLİ Ağaçlandırma Günü'nde '84 milyon için 3'er fidan' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve 252 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı etkinlik kapsamında Şile'de eski maden ocağının bulunduğu alana fidanlar dikildi.

Şile Orman İşletme Müdürlüğü'nce Sofular Mahallesi'nde eski maden ocağının bulunduğu alanda gerçekleştirilen ağaç dikim törenine Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hazel Yılmaz, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı, çeşitli birimlerden yetkililer, siyasi partilerden temsilciler, STK temsilcileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

Törende konuşan Şile Orman İşletme Müdürü Temel Bulut , "Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü tüm kurumlarımızın ve halkımızın desteğiyle her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bağlamda dün olduğu gibi her zaman ağaçlandırma çalışmaları sürecektir" dedi.Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı da, "Tüm yurtta Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşen etkinliğin amacı, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmaktır. Adli merciler olarak da tuz tanesi kadar da olsa çorbada bizim de tuzumuz olsun" diye konuştu.Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, "Şile'nin yüzde 80'lik alanının orman alanı olması bizler için büyük önem taşımakta. Bakın geçtiğimiz yaz sezonun nasıl geçtiğine içimiz sızladı. Devlet, millet olarak herkes oradaydı ama içimiz yandı. Her ne olursa olsun biz yeşillendireceğiz. Geleceğe daha yeşil Şile ve ülke bırakmak için buradayız" şeklinde konuştu.Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, " Aziz Türk Milleti her tülü felakette bir olur omuz omuza olur. İşte yaşadığımız felaket günlerinde tüm vatandaşlarımız tüm kurumlarımızın yanında olarak gece gündüz demeden onlarla birlikte elinden gelen mücadeleyi verdiler. Bakın Şile'de de ağaçlandırma etkinliğine sağlanan yoğun katılımla, bütün olarak bu etkinlikte adeta kenetlenerek fidanlarımız dikiyoruzö ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanda fidanlar dikildi.