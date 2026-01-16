Şile'de konteyner yangını: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şile'de konteyner yangını: 1 ölü

16.01.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile'de inşaat işçilerine ait konteynerde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

ŞİLE'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan bir şantiye alanındaki işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangın sırasında içeride bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İş Kazası, Güvenlik, İnşaat, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de konteyner yangını: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:03:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Şile'de konteyner yangını: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.