Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde seradaki kayısı ağaçları çiçek açtı, bahçelerdeki bazı ağaçların ise meyve verdiği görüldü. Yaz meyvesi olarak bilinen kayısının erken olgunlaşması, üreticiyi şaşırttı.

Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde bulunan bir serada kayısı ağaçları çiçek açarken, yanındaki bahçede bulunan ve açıkta yetişen kayısı ağaçları meyve verdi. İlkbahar mevsiminin ilk ayında meyve veren kayısı ağaçları, görenleri şaşırttı. Kayısı ağacının bir dalında olgunlaşmaya başladığı gözlenen meyveler nedeniyle üreticiler mevsimlerin dengesinde meydana gelen değişiklikten endişe ediyor.

İklim dengesindeki değişikliklerin meyve ağaçlarındaki dengesiyi bozduğunu dile getiren Ziraat Mühendisi Yaşar Çalmaşur, çiçek açma dönemindeki kayısı ağaçlarının meyve verdiğini görünce şaşkınlık yaşadığını belirtti. Yaz meyvesi olarak bilinen kayısının ağaçların bazı dallarında olgunlaştığını gözlemlediğini belirten Yaşar Çalmaşur, "Kayısı ağaçlarının bazı dallarında henüz çiçekler yeni tomurcuk olurken bazılarıdaki meyveler olgunlaşmak üzere. Bu gördüğümüz manzara doğanın dengesinin git gide bozulduğunu gösteriyor. Örtü altındaki kayısılar daha yine çiçek açmaya dururken açık alandaki kayısı ağacı büyümeye ve meyve vermeye başlamış. Bu ağaca her hangi kimyasal bir ilaç kesinlikle verilmemiştir. Bu tamamen doğanın bizlere bir uyarısı diyebiliriz" dedi.